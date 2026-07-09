Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PNS Kejaksaan 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |21:08 WIB
Segini Kisaran Gaji dan Tunjangan PNS Kejaksaan 
Gaji PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini kisaran gaji dan tunjangan PNS Kejaksaan. Penetapan besaran gaji jaksa dan tukin di Kejaksaan RI dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok PNS.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang penyesuaian gaji pokok PNS menegaskan jumlah kisaran gaji yang akan diterima oleh jaksa dan tukin di lingkungan Kejaksaan RI. Umumnya gaji jaksa variatif sesuai dengan jenjang profesi.

Informasi besaran gaji jaksa didasarkan pada penetapan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menggantikan PP Nomor 15 Tahun 2019.

Mengawali karier sebagai jaksa dimulai dengan menjadi jaksa Golongan III/a dengan jabatan awal sebagai Ajun Jaksa Madya. 

Terdapat perbedaan besaran gaji setiap jenjang atau golongan jaksa yang perlu diperhatikan baik-baik.

Berikut rincian gaji pokok jaksa berdasarkan golongan menurut PP 5/2024:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225904/cpns-ekTU_large.jpg
Jelang Seleksi CPNS 2026, Pahami Mekanisme CAT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/320/3225127/asn-mysx_large.jpeg
Rentan Penyimpangan, Menpan RB Ingatkan ASN Jaga Integritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/622/3224088/pns-uf3Z_large.jpg
Apakah PNS yang Mengundurkan Diri Dapat Uang Pensiun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223331/pns-NLKT_large.jpeg
Apakah PNS Gunakan BPJS Ketenagakerjaan atau Taspen? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/320/3222239/pns-tbK1_large.png
Apakah PNS Menggunakan BPJS Ketenagakerjaan atau Taspen?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/320/3221332/wfh_asn-0lpJ_large.jpeg
Kebijakan WFH ASN, Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga Rp1,95 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement