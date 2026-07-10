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74 Kg Emas Berapa Rupiah? Ini Kisaran Hitungannya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |22:01 WIB
74 Kg Emas Berapa Rupiah? Ini Kisaran Hitungannya 
74 Kg Emas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - 74 Kg emas berapa rupiah? Ini kisaran hitungannya. Penyidik Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyita uang dalam pecahan mata uang asing dan 74 kilogram batangan emas di salah satu rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, terkait kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga suap dalam kasus batu bara dan Asabri.

“Iya, betul (ditemukan batangan emas),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto.

Diperkirakan, uang dan 74 kilogram batangan emas yang ditemukan oleh penyidik memiliki nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

“Perkiraan ratusan miliar,” ujar dia. 

Lantas 74kg emas berapa rupiah? Ini Rangkuman Okezone, Jumat (10/7/2026).

Nilainya bergantung pada harga emas per gram yang digunakan sebagai acuan. 

Di mana berdasarkan harga jual emas Logam Mulia Antam per 10 Juli 2026, yaitu Rp2.650.000 per gram, maka nilai 74 kg emas (74.000 gram) dihitung dengan rumus 74.000 × Rp 2.650.000, sehingga hasilnya mencapai Rp 196.100.000.000 atau sekitar Rp 196,1 miliar.

Sedangkan itu, jika menggunakan harga buyback Antam sebesar Rp 2.405.000 per gram, maka nilai 74 kg emas menjadi sekitar Rp 177.970.000.000 atau setara Rp 177,97 miliar.

 

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Topik Artikel :
74 kg emas Harga Emas Emas
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