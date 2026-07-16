Taman Anggrek Ragunan, Wisata Agro Jakarta yang Turut Dorong Retribusi Daerah

JAKARTA – Taman Anggrek Ragunan merupakan ruang hijau milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan nuansa asri di tengah kota. Taman ini berada di kawasan wisata agro yang terletak di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tepatnya di dekat pintu timur Kebun Binatang Ragunan, Taman Anggrek Ragunan telah lama dikenal sebagai sentra budidaya dan pemasaran tanaman anggrek di Jakarta.

Kawasan ini berdiri sejak tahun 1973 dan hingga kini menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat, khususnya pecinta tanaman hias. Dengan luas sekitar lima hektare, Taman Anggrek Ragunan memiliki puluhan kavling koleksi tanaman hias yang disewakan kepada para pelaku usaha. Keberadaannya tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi dan edukasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu objek retribusi daerah yang berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

Ruang Rekreasi dan Edukasi Tanaman Hias

Taman Anggrek Ragunan menawarkan berbagai aktivitas yang mendukung fungsi kawasan sebagai pusat edukasi, rekreasi, sekaligus pengembangan tanaman hias. Di kawasan ini, pengunjung dapat menjumpai deretan kios dan green house yang menampilkan berbagai jenis anggrek serta tanaman hias lainnya.

Salah satu aktivitas yang paling diminati pengunjung adalah berburu tanaman hias. Masyarakat dapat memilih langsung berbagai jenis anggrek maupun tanaman hias lain yang dibudidayakan dan dipasarkan oleh para pelaku usaha di kawasan tersebut.

Tidak hanya sebagai tempat jual beli tanaman, Taman Anggrek Ragunan juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat ragam spesies anggrek dan teknik budidayanya. Pengunjung bisa berkonsultasi langsung dengan para pelaku usaha mengenai cara perawatan tanaman, pemupukan, hingga penanganan hama.

Interaksi tersebut menjadikan Taman Anggrek Ragunan sebagai ruang edukasi yang terbuka bagi masyarakat. Selain menikmati suasana taman dan keindahan tanaman hias, pengunjung juga dapat memperoleh pengetahuan praktis seputar perawatan tanaman.

Pusat Agribisnis Tanaman Hias