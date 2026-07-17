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Blok Masela Mulai Digarap, Produksi LNG 9,5 Juta Ton per Tahun Mulai 2029

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |09:04 WIB
Blok Masela Mulai Digarap, Produksi LNG 9,5 Juta Ton per Tahun Mulai 2029
Proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi di Blok Masela mulai dikerjakan. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Proyek Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi di Blok Masela mulai dikerjakan. Lapangan gas tersebut ditargetkan mulai berproduksi pada 2029 setelah proses konstruksi rampung.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan produksi gas dari Blok Masela ditaksir mencapai 9,5 juta ton LNG per tahun. Selain itu, proyek tersebut juga diperkirakan menghasilkan gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd), serta 35.000 barel kondensat per hari (bcpd).

Adapun dari total produksi tersebut, minimal 60 persen akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan maksimal 40 persen dapat diekspor, bergantung pada hasil negosiasi dan kebutuhan domestik di masa mendatang.

"Hasil gas yang kita produksi dalam perencanaannya sekitar 1.200 MMBTU. Dari jumlah itu, minimal 60 persen akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik, sementara maksimal 40 persen bisa diekspor, sambil melihat perkembangan negosiasi ke depan," ujar Bahlil usai menghadiri groundbreaking Proyek LNG Abadi Blok Masela, Kamis (16/7/2026).

Menurut Bahlil, pemerintah memprioritaskan pemanfaatan gas Masela untuk mendukung ketahanan energi dan kebutuhan industri nasional. Alokasi gas domestik tersebut akan disalurkan kepada PT Pupuk Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT PLN (Persero), serta industri lain yang membutuhkan pasokan gas.

Khusus untuk sektor pupuk, pemerintah menargetkan harga gas berada pada kisaran USD6–7 per MMBTU agar tetap kompetitif dan mampu mendukung industri pupuk nasional.

"Kalau untuk pupuk, kemarin kita sudah dapat kisaran sekitar 6 sampai 7 dolar AS per MMBTU," katanya.

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