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MNC Sekuritas Edukasi Pelajar Pelajar SMA YPHB Bogor, Kenalkan Investasi Sejak Dini

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |14:15 WIB
MNC Sekuritas Edukasi Pelajar Pelajar SMA YPHB Bogor, Kenalkan Investasi Sejak Dini
MNC Sekuritas kembali mendukung upaya peningkatan literasi keuangan generasi muda melalui edukasi pasar modal. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
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BOGOR – MNC Sekuritas kembali mendukung upaya peningkatan literasi keuangan generasi muda melalui edukasi pasar modal yang diselenggarakan oleh tim Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Asisten Ahli (PKM-AA) Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) di SMA YPHB Kota Bogor.

Kegiatan bertema "Pengembangan Literasi Keuangan dan Investasi sebagai Upaya Penguatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan pada Siswa SMA YPHB Kota Bogor" ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi MNC Sekuritas dengan institusi pendidikan untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Senior Marketing of Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri menyampaikan materi secara interaktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengelolaan keuangan, dasar-dasar investasi, serta pentingnya memahami profil risiko dan berinvestasi melalui lembaga yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar terhindar dari praktik investasi bodong.

"Memulai investasi tidak harus menunggu memiliki penghasilan yang besar. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan baik, menyisihkan dana secara konsisten, serta memahami instrumen investasi sebelum mengambil keputusan," ujar Wesly, Kamis (16/7/2026).

Ketua Tim Pengabdian PNJ Annisa Alifa Ramadhani menjelaskan bahwa literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola uang, tetapi juga membentuk pola pikir dan perilaku finansial yang bertanggung jawab.

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