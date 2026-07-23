Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tinjau Tol Cipularang, COO Danantara Apresiasi Transformasi Jasa Marga

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |17:16 WIB
Tinjau Tol Cipularang, COO Danantara Apresiasi Transformasi Jasa Marga
COO Danantara Tinjau Transformasi Layanan Tol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria bersama Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono meninjau Travoy Rest KM 88A dan Travoy Rest KM 88B Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang), Jawa Barat. 

Tinjauan dilanjutkan ke Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC), Jatiasih, Bekasi, untuk melihat secara langsung implementasi transformasi digital yang dikembangkan oleh Jasa Marga.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menjelaskan sejumlah langkah transformasi yang telah dilakukan perusahaan, mulai dari rejuvenasi rest area hingga penguatan fungsi JMTC sebagai pusat kendali operasional berbasis teknologi.

Pengembangan Travoy Rest menjadi bagian dari strategi Jasa Marga dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jalan melalui konsep destination hub area, sehingga rest area tidak lagi sekedar menjadi tempat beristirahat, melainkan destinasi yang menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan dan menyenangkan.

Sejumlah transformasi layanan Travoy Rest KM 88A dan B Jalan Tol Cipularang terlihat dari rejuvenasi dan penambahan jumlah toilet, penyediaan fasilitas yang semakin lengkap dan berkualitas, ruang terbuka yang ramah lingkungan, penambahan titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga penguatan peran UMKM lokal. 

Upaya peningkatan pelayanan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pengguna jalan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Transformasi pada Travoy Rest KM 88A Jalan Tol Cipularang dimulai dengan membenahi fasilitas esensial rest area sebagai prioritas utama. Travoy Rest ini ini kami siapkan menjadi showcase untuk pengembangan rest area ke depannya yang fokus pada peningkatan pelayanan pengguna jalan melalui perluasan kawasan, rejuvenasi toilet agar lebih nyaman sekaligus relokasi toilet untuk mempermudah akses, penambahan ruang terbuka hijau, serta optimalisasi alur kendaraan dan kapasitas parkir. Harapannya, Travoy Rest KM 88A dapat menjadi rest area percontohan yang mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna jalan secara lebih optimal," ujar Rivan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/7/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/320/3228227/jasa_marga-BzWl_large.jpg
Jasa Marga Buka-bukaan soal Bisnis Jalan Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/470/3225280/dirut_jasa_marga-P4xp_large.jpg
Jelang Libur Sekolah, Jasa Marga Tingkatkan Preservasi Jalan Tol 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223612/jasa_marga-24He_large.jpg
Jasa Marga Imbau Pengendara Ada Perbaikan di Tol Japek hingga 12 Juni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215568/jasa_marga-PN3e_large.jpg
Jasa Marga Raup Laba Bersih Rp774,7 Miliar di Kuartal I-2026, Pendapatan Rp5,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/320/3211862/jalan_tol-Y8Ov_large.jpeg
Travoy: Saat Jalan Tol Tak Lagi Sekadar Dilalui tapi Dirasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/320/3204907/pendapatan_jasa_marga-n1K9_large.jpg
Jasa Marga Raup Pendapatan Rp3,7 Triliun Sepanjang 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement