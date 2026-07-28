Kursi Wamentan Masih Kosong, Mentan: Itu Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman buka suara soal masih kosongnya posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) usai Sudaryono dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pekan lalu.

Amran menjelaskan, untuk posisi wakil menteri merupakan hak Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan. Mentan akan menerima apapun keputusan Prabowo soal jabatan Wamentan yang masih kosong.

"Oh belum ada ya? Oh iya. Apa keputusan bapak Presiden itu terbaik bagi kami," kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Dirinya tidak mempermasalahkan tak memiliki Wamentan. Penunjukan wakil menteri, lanjut dia, merupakan wewenang Presiden Prabowo.

"Kami wakil menteri, menteri itu hak prerogatif bapak Presiden. Apa yang diberikan bapak presiden itu terbaik bagi kementerian pertanian," ujar Amran.