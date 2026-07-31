Danamon Raup Laba Bersih Rp2,4 Triliun pada Semester I- 2026

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) membukukan kinerja total kredit konsolidasian Rp230,1 triliun dan lonjakan laba bersih periode berjalan hingga Rp2,4 triliun di akhir Semester I-2026.

Capaian pada paruh pertama tahun ini digadang-gadang mencerminkan berjalannya fungsi intermediasi perseroan di tengah dinamisnya kondisi ekonomi nasional. Pertumbuhan pembiayaan yang merata di seluruh lini bisnis mendongkrak perolehan laba secara progresif.

"Total kredit tumbuh 12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Danamon mencatatkan laba bersih tumbuh 33%," kata Chief Financial Officer Bank Danamon, Theresia Andriana Widjaja, dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (31/7/2026).

Ekspansi kredit perseroan, kata Theresia, ditopang berkat kontribusi merata dari segmen enterprise banking dan financial institution, SME banking, consumer banking, hingga kinerja anak perusahaan Danamon.

Di sisi penghimpunan dana pihak ketiga, akumulasi rekening giro, tabungan, kasa, dan deposito konsolidasian perseroan melonjak 14 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp181,7 triliun.

Pertumbuhan dana masyarakat yang terhimpun turut memperkuat kapasitas likuiditas perseroan dalam menopang bisnis utama. Kondisi ini berbanding lurus dengan efisiensi biaya operasional dan perbaikan efektivitas pengelolaan risiko kredit.

"Laba operasional sebelum pencadangan atau PPOP konsolidasian tercatat sebesar Rp5,9 triliun, tumbuh 13% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba bersih tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dan didukung perbaikan kualitas kredit yang tercermin pada penurunan biaya kredit atau Cost of Credit sebesar 12% year-on-year, serta NIM konsolidasian sebesar 8,1%," urai Theresia.