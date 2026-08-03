6 Fakta Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih, Mulai Uji Coba di 900 Titik

Pemerintah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/KDKMP) Merah Putih. Rencana tersebut masih dalam tahap simulasi dan akan diuji coba di 900 koperasi yang telah siap beroperasi.

Skema ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses bansos sekaligus memperkuat peran Kopdes sebagai pusat distribusi berbagai program pemerintah.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta menarik terkait pencairan bansos via Kopdes, Senin (3/8/2026):

1. Bansos akan diuji coba lewat 900 Kopdes

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah tengah menyiapkan simulasi penyaluran bansos melalui 900 titik Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi.

Selama ini bansos disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau PT Pos Indonesia.