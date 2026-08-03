Penjualan Mobil di RI Naik, Ini Dampaknya ke Industri Ban

Penjualan Mobil di RI Naik, Ini Dampaknya ke Industri Ban (Foto: Freepik)

JAKARTA - Kenaikan penjualan mobil membawa dampak positif bagi industri ban. Berdasarkan data GAIKINDO, penjualan kendaraan secara wholesales tumbuh 15,9% pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh melonjaknya penjualan kendaraan listrik (EV) lebih dari 80%, disertai meningkatnya permintaan terhadap SUV dan kendaraan niaga, sehingga mendorong kebutuhan akan ban yang dirancang khusus untuk mendukung karakteristik masing-masing kendaraan.

"Industri otomotif sedang bergerak menuju era yang semakin spesifik. Kendaraan listrik, SUV, maupun kendaraan niaga memiliki karakter yang berbeda sehingga membutuhkan teknologi ban yang berbeda pula," kata President Director PT Hankook Tire Sales Indonesia Bartek (Byunghak) Choi dalam keterangannya, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Dia menambahkan, pertumbuhan bisnis perusahaan tidak hanya didorong oleh momentum positif industri otomotif, tetapi juga oleh strategi untuk terus menghadirkan solusi ban yang semakin relevan dengan kebutuhan pasar. Hal tersebut diwujudkan melalui penguatan portofolio produk serta perluasan pilihan ukuran ban pada lini Passenger Car Radial (PCR) dan Truck & Bus Radial (TBR).

Pihaknya pun mencatatkan pertumbuhan bisnis double-digit untuk segmen PCR dan TBR pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. "Karena itu kami percaya bahwa ‘the right tire for the right vehicle’ bukan sekedar semangat yang kami bawa, namun pendekatan yang mampu memberikan keselamatan, efisiensi, dan performa optimal bagi setiap kendaraan,” ungkap Choi.

Di segmen PCR, Hankook mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 130% pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, salah satunya ditopang kendaraan listrik