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Blue Bird (BIRD) Raup Pendapatan Rp2,97 Triliun pada Semester I-2026 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |21:01 WIB
Blue Bird (BIRD) Raup Pendapatan Rp2,97 Triliun pada Semester I-2026 
Pendapatan Blue Bird (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (BIRD) membukukan pendapatan sebesar Rp2,97 triliun, tumbuh 11,3% dibandingkan semester pertama tahun lalu, dengan EBITDA mencapai Rp714 miliar dan laba bersih sebesar Rp323,8 miliar. 

Hasil positif tersebut menunjukkan ketahanan model bisnis Perseroan di tengah dinamika  global yang ditandai oleh ketidakpastian geopolitik, kenaikan biaya energi dan operasional, volatilitas nilai tukar rupiah, serta persaingan industri yang semakin kompetitif. 

Dengan diversifikasi layanan yang dijalankan melalui eksekusi operasional yang konsisten, Bluebird mampu mempertahankan kinerja yang sehat untuk
memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Andre Djokosoetono mengatakan, pihaknya percaya kekuatan Bluebird terletak pada kemampuan menghadirkan berbagai solusi mobilitas yang saling melengkapi.

"Karena itu, kami akan terus perkuat investasi di tiap lini bisnis, meningkatkan kualitas operasional serta pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan nilai jangka panjang bagi pelanggan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/8/2026).

Strategi tersebut tercermin pada komposisi pendapatan, dimana layanan taksi menjadi kontributor utama dengan porsi sekitar 69% terhadap total pendapatan dan tumbuh 11,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Sementara itu, layanan non-taksi yang mencakup layanan shuttle, rental, bus, dan layanan mobilitas lainnya berkontribusi sekitar 31%. Pertumbuhan tersebut turut didukung oleh peningkatan produktivitas armada, kinerja yang semakin kuat di berbagai wilayah operasional di Indonesia, serta optimalisasi kanal digital.

 

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