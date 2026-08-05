Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bapanas Buka Suara soal Kenaikan Harga Bawang Putih

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |15:34 WIB
Bapanas Buka Suara soal Kenaikan Harga Bawang Putih
Harga Bawang Putih (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara soal kenaikan harga bawang putih yang sempat menjadi penyumbang inflasi pangan. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, mengatakan pemerintah telah menggelar dua rapat koordinasi guna memastikan pasokan tetap terjaga dan harga kembali stabil.

Rapat koordinasi pertama dipimpin Wakil Kepala Polri dengan melibatkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian serta kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan tersebut membahas percepatan produksi bawang putih dalam negeri sebagai upaya memperkuat pasokan nasional.

Selanjutnya, Bapanas menggelar rapat koordinasi yang berfokus pada kondisi pasokan dan harga di dua pasar induk utama. Hermawan mengklaim bahwa hasil pemantauan menunjukkan pasokan bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati mencapai 109 ton atau meningkat 153,49 persen, dengan harga stabil di kisaran Rp23.000 per kilogram.

Sementara di Pasar Induk Tanah Tinggi, harga juga relatif stabil di sekitar Rp29.000 per kilogram. Meski demikian, Hermawan mengungkapkan distributor menyampaikan masukan terkait pengaturan kuota impor.

"Meski pasokan dan harga di kedua pasar induk relatif terkendali, ada masukan dari distributor terkait pengaturan kuota impor. Keterbatasan pasokan berpotensi menekan ruang distribusi dan marjin usaha apabila kenaikan harga tidak dapat diteruskan kepada pedagang maupun konsumen," ujar Hermawan, Selasa (5/8/2026).

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang putih pada Juli mencapai 248 daerah. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Juni yang mencapai 261 kabupaten/kota, menandakan tekanan harga mulai mereda.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/337/3233560//presiden_prabowo_subianto-O0sq_large.jpg
Prabowo: Indonesia Sudah Capai Swasembada Pangan, Siap Hadapi Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233337//harga_pangan-Q60W_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Serba Naik: Cabai Rp55.500 per Kg, Daging Ayam Rp39.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232920//harga_pangan-bDEm_large.jpg
Bapanas Pastikan Ketahanan Pangan Aman meski Musim Kering
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/340/3232847//tni-uETg_large.jpg
TNI Perkuat Ketahanan Pangan di Pedesaaan Sukoharjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232374//beras-0LDH_large.jpg
Bapanas: Tidak Ada Kelangkaan Beras Premium di Pasaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232364//harga_pangan-RjHJ_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Turun, Daging Naik Capai Rp150 Ribu per Kg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement