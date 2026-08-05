Bapanas Buka Suara soal Kenaikan Harga Bawang Putih

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara soal kenaikan harga bawang putih yang sempat menjadi penyumbang inflasi pangan. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, mengatakan pemerintah telah menggelar dua rapat koordinasi guna memastikan pasokan tetap terjaga dan harga kembali stabil.

Rapat koordinasi pertama dipimpin Wakil Kepala Polri dengan melibatkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian serta kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan tersebut membahas percepatan produksi bawang putih dalam negeri sebagai upaya memperkuat pasokan nasional.

Selanjutnya, Bapanas menggelar rapat koordinasi yang berfokus pada kondisi pasokan dan harga di dua pasar induk utama. Hermawan mengklaim bahwa hasil pemantauan menunjukkan pasokan bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati mencapai 109 ton atau meningkat 153,49 persen, dengan harga stabil di kisaran Rp23.000 per kilogram.

Sementara di Pasar Induk Tanah Tinggi, harga juga relatif stabil di sekitar Rp29.000 per kilogram. Meski demikian, Hermawan mengungkapkan distributor menyampaikan masukan terkait pengaturan kuota impor.

"Meski pasokan dan harga di kedua pasar induk relatif terkendali, ada masukan dari distributor terkait pengaturan kuota impor. Keterbatasan pasokan berpotensi menekan ruang distribusi dan marjin usaha apabila kenaikan harga tidak dapat diteruskan kepada pedagang maupun konsumen," ujar Hermawan, Selasa (5/8/2026).

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga bawang putih pada Juli mencapai 248 daerah. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Juni yang mencapai 261 kabupaten/kota, menandakan tekanan harga mulai mereda.