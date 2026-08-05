Infrastruktur Sekolah Rakyat Terintegrasi Rampung, Intip Fasilitasnya

JAKARTA - Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 Kabupaten Bandung, di Soreang resmi memasuki tahap operasional dengan dimulainya babak baru bagi 560 siswa di SRT 4 Kabupaten Bandung, baik peserta didik baru maupun siswa lama dari Sekolah Rakyat Rintisan.

Mereka memasuki lingkungan sekolah pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027.

SRT 4 Kabupaten Bandung yang dibangun oleh PT Brantas Abipraya (Persero) ini sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak, modern, dan inklusif. Sebelum MPLS dimulai, para siswa telah menjalani proses registrasi sebagai tahapan awal memasuki lingkungan pendidikan berasrama tersebut.

Pembukaan MPLS dilaksanakan pada Rabu (5/8/2026) dan diresmikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman.

Kehadiran pemerintah dalam pembukaan tersebut menegaskan komitmen bersama untuk memastikan Program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang membutuhkan.

"SRT 4 Kabupaten Bandung merupakan komitmen nyata pemerintah dalam memastikan seluruh anak bangsa memperoleh hak pendidikan berkualitas tanpa terkecuali," kata Dudung dalam keterangannya.

Menurutnya, kesiapan fisik serta ekosistem pendidikan di Soreang menjadi gambaran positif bagaimana sinergi antarlembaga dapat menghadirkan layanan pendidikan yang layak demi membentuk sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas.