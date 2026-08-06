RI Perkuat Infrastruktur Digital Berbasis AI dan Cloud

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kemitraan dengan Ruijie Networks untuk memperluas jaringan digital bagi pelanggan di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kemitraan dengan Ruijie Networks untuk memperluas jaringan digital bagi pelanggan di Indonesia. Kerja sama ini menjadi upaya dalam mendukung pengembangan infrastruktur digital dan transformasi teknologi.

Telkom dan Ruijie Networks akan berkolaborasi dalam penyediaan solusi jaringan generasi berikutnya, termasuk konektivitas, layanan terkelola, keamanan siber, komputasi awan, serta teknologi jaringan untuk kebutuhan sektor bisnis.

Telkom menyebut kerja sama dengan mitra teknologi global menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapabilitas layanan digital korporasi. Sementara itu, Ruijie Networks akan mendukung melalui pengalaman dan solusi jaringan yang telah dikembangkan di berbagai negara.

Berdasarkan perjanjian kemitraan tersebut, Ruijie Networks akan mendukung pengembangan solusi jaringan yang menyasar berbagai kebutuhan bisnis, termasuk sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Pada tahap awal, kerja sama ini akan berfokus pada tiga area, yakni pengembangan infrastruktur jaringan generasi berikutnya, solusi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta dukungan layanan bagi penyedia layanan internet (ISP) dan pelanggan korporasi.

Untuk infrastruktur jaringan, kedua perusahaan akan mengembangkan solusi konektivitas melalui teknologi switching, routing, dan Wi-Fi untuk mendukung kebutuhan jaringan di berbagai wilayah.

Sementara pada solusi berbasis AI, kolaborasi tersebut mencakup pengembangan teknologi jaringan cerdas yang ditujukan untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan infrastruktur digital.