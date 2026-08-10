Menko Zulhas Sebut Kopdes Merah Putih Perkuat Ketahanan Pangan

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat pemerataan pembangunan melalui optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat layanan terpadu di tingkat desa.

Di Papua, program ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkokoh ketahanan pangan nasional melalui integrasi berbagai layanan pemerintah dalam satu kelembagaan yang mudah diakses masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi akan menjadi simpul pelayanan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai program strategis pemerintah.

Melalui koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG 3 kilogram, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan tunai, hingga penyerapan hasil pertanian dan perikanan.

"Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat berbelanja, tetapi menjadi simpul distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, hingga penyerapan hasil pertanian dan perikanan," kata Zulkifli Hasan, Senin (10/8/2026).

Menurutnya, penguatan fungsi koperasi merupakan strategi pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Dengan berbagai layanan yang terintegrasi, masyarakat Papua diharapkan memperoleh akses yang lebih cepat, mudah, dan merata terhadap program-program pembangunan nasional.

Selain menjadi pusat distribusi bantuan, koperasi juga akan berfungsi sebagai pengelola sarana produksi pertanian.

Pemerintah menetapkan penyaluran alat dan mesin pertanian tidak lagi dilakukan melalui kelompok tani, melainkan ditempatkan di koperasi agar dapat dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat.