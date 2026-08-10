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Daftar Lengkap Libur Agustus 2026, Apakah Ada Libur Cuti Bersama? 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |21:16 WIB
Daftar Lengkap Libur Agustus 2026, Apakah Ada Libur Cuti Bersama? 
Libur dan Cuti di 2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Daftar lengkap libur Agustus 2026, apakah ada libur cuti bersama? Banyak masyarakat mulai mencari informasi mengenai tanggal merah dan cuti bersama di Agustus 2026. 

Hal ini untuk merencanakan liburan, pulang kampung, atau sekadar menikmati waktu bersama keluarga.
Lalu, berapa hari tanggal merah di Agustus 2026? 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, terdapat dua hari libur nasional pada Agustus 2026. 

Namun, tidak ada cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pada bulan tersebut. 

Pemerintah menetapkan dua hari libur nasional pada Agustus 2026, yaitu:

Senin, 17 Agustus 2026: Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI ke-81).

 

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