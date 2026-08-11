Saling Sanjung Menteri Nomor 1, Purbaya-Bahlil Bahas Nasib Pertalite

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta. Suasana akrab mewarnai rapat koordinasi kedua menteri yang sebelumnya sempat saling melempar pujian di hadapan awak media terkait capaian kinerja masing-masing.

Momen menarik terjadi ketika Bahlil mengarahkan pertanyaan wartawan langsung kepada Purbaya dengan sebutan "Menteri nomor 1".

"Langsung kepada, gini, kalian tanya kepada Menteri yang kinerjanya nomor 1, Pak Menteri Keuangan," puji Bahlil sambil tersenyum, Selasa (11/8/2026).

Merespons candaan tersebut, Purbaya menepisnya secara santai dan justru menunjuk Bahlil sebagai menteri berprestasi yang berhasil menyumbang penerimaan negara melampaui target.

"Itu kan kata orang, belum tentu betulan. Yang nomor 1 betulan kan ini (tunjuk Bahlil) menghasilkan PNBP yang di atas target APBN selama ini," balas Purbaya.