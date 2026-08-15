Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RAPBN 2027 Bidik Pertumbuhan 6%, Efisiensi Anggaran dan Harga Komoditas Disorot

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |13:11 WIB
RAPBN 2027 Bidik Pertumbuhan 6%, Efisiensi Anggaran dan Harga Komoditas Disorot
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, termasuk penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, dinilai memiliki arah yang jelas dan konkret menuju cita-cita Kemerdekaan. 

Anggota DPR RI M. Sarmuji menilai, secara keseluruhan pidato Presiden yang memuat delapan program kerja prioritas nasional—mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, hingga penurunan kemiskinan—sekaligus menegaskan sejumlah langkah transformasi lanjutan, mencerminkan peta jalan pembangunan yang terarah bagi bangsa.

“Pidato Presiden memberi arah yang jelas ke mana Indonesia akan menuju. Presiden meyakinkan kita bahwa setiap langkah pembangunan yang dirancang dalam RAPBN 2027 ini adalah langkah nyata yang mendekatkan bangsa kita pada cita-cita kemerdekaan,” kata Sarmuji, Sabtu (15/8/2026). 

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, kekuatan pidato Presiden Prabowo bukan hanya pada penetapan arah kebijakan, melainkan juga pada penjelasan konkret mengenai cara mencapainya. Ia mencontohkan langkah konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berhasil menekan harga Layar Pintar Interaktif (IFP) dari sekitar Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit tanpa mengurangi volume maupun kualitas barang.

“Ini contoh nyata bagaimana efisiensi bisa dilakukan bukan dengan memotong manfaat untuk rakyat, tapi dengan membenahi cara kerja pemerintah. Presiden tidak hanya bicara soal apa yang ingin dicapai, tapi juga menunjukkan bagaimana caranya,” ujarnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/320/3236307//ojk-tyHP_large.jpg
OJK Siapkan Aturan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang Beroperasi 1 Januari 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/320/3236303//purbaya-lIay_large.jpg
Belanja APBN 2027 Tembus Rp4.097 Triliun, Purbaya Yakin Defisit Tak Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/320/3236301//purbaya-I9Qc_large.jpg
Gaji Guru Naik atau Tidak di 2027? Purbaya: Kalau Punya Uang Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236134//prabowo-P0ry_large.jpg
6 Fakta Prabowo Bongkar Masalah BUMN dari 750 Perusahaan Mau Ditutup hingga Usut Direksi 30 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/320/3236221//prabowo-tC7J_large.jpg
Aset BUMN Tak Boleh Tidur, Prabowo: Kita Harus Belajar dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/278/3236238//prabowo-FS0T_large.jpg
Prabowo: Lanjutkan Reformasi Pasar Modal RI dengan Demutualisasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement