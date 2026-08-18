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Rupiah Melemah ke Rp17.862, Pasar Menanti Keputusan BI Besok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |16:13 WIB
Rupiah Melemah ke Rp17.862, Pasar Menanti Keputusan BI Besok
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah turun 64 poin atau sekitar 0,36 persen ke level Rp17.862 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan salah satu sentimen yang menekan rupiah berasal dari faktor eksternal, yakni harga minyak yang kembali memanas setelah Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan mengupayakan perpanjangan kesepakatan gencatan senjata dengan Iran yang ditandatangani pada pertengahan Juni dan berakhir pada Senin.

“Ia menegaskan kembali bahwa AS memegang kendali penuh atas Hormuz dan bahwa pembicaraan dengan Iran masih berlangsung, klaim yang keduanya dibantah oleh pihak Iran,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Selasa (18/8/2026).

Trump juga mengancam akan membom Oman habis-habisan jika negara itu "menghalangi", meskipun tidak segera jelas apa dasar ancaman tersebut.

Iran akan beralih ke postur militer yang "sepenuhnya ofensif" karena upaya negosiasi untuk mengakhiri perang secara permanen dengan AS menemui jalan buntu. Pernyataan tersebut disampaikan seorang pejabat senior Iran kepada Reuters pada Senin, sementara Washington menolak memperpanjang perjanjian gencatan senjata sementara.

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