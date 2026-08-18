Peringati HUT ke-81 RI, Ini Pesan Dirut GoTo ke Mitra Driver Gojek

JAKARTA - Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo memberikan pesan kepada mitra driver Gojek saat peringatan HUT Kemerdekaan ke-81 Indonesia.

Menurut Hans, perjalanan bersama tidak selalu berjalan mudah, tetapi kebersamaan menjadi kekuatan untuk terus melangkah.

“Kita semuanya satu keluarga dan kita berjalan bersama. Dan perjalanan mungkin nggak selalu happy ya, nggak selalu gembira, nggak selalu mulus, mungkin juga ada tahap-tahapnya yang sulit. Tapi, kalau kita selalu bersama, Pasti Ada Jalan,” kata Hans dikutip dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Sekadar informasi, Gojek bersama mitra driver memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kebersamaan. Berbagai rangkaian acara, mulai dari upacara bersama, konvoi, hingga lomba khas 17-an dilakukan bersama.