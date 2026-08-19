Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ESDM Siapkan 30 Ribu Tabung CNG 3 Kg, Uji Coba Dimulai untuk UMKM

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |17:03 WIB
ESDM Siapkan 30 Ribu Tabung CNG 3 Kg, Uji Coba Dimulai untuk UMKM
(ESDM siap memproduksi tabung CNG (Compressed Natural Gas atau gas alam terkompresi) agar dapat digunakan oleh rumah tangga. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap memproduksi tabung CNG (Compressed Natural Gas atau gas alam terkompresi) agar dapat digunakan oleh rumah tangga dengan ukuran 3 kg. Pengadaan tabung gas CNG ukuran 3 kg akan dilakukan secara bertahap, mulai dari produksi 10 ribu tabung hingga 30 ribu tabung sebagai wadah CNG.

"Badan usaha yang nanti akan ditunjuk produksi tabungnya, itu nanti akan ditugaskan mengadakan dalam jumlah skala yang seperti sudah diumumkan, lebih dari 10.000, 20.000, 30.000 (tabung)," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman, saat ditemui usai acara pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Sejalan dengan rencana tersebut, Laode menyebut saat ini pihaknya telah memasuki tahap uji coba untuk penggunaan CNG oleh UMKM. Usaha yang disasar utamanya adalah penyewa tenant di kantin kantor Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas.

"Kita melakukan beberapa uji dulu. Kita memanfaatkan UMKM nanti yang ada di dalam lingkungan Lemigas. Di sana ada kantin. Kita mau coba manfaatkan dulu di situ, sambil kita evaluasi," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan perusahaan BUMN, PT Pindad (Persero), untuk memproduksi tabung gas CNG ukuran 3 kg yang akan digunakan oleh rumah tangga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/320/3236765//gas_lpg-7bY8_large.jpg
Ini Alasan Harga Gas LPG 5,5 Kg dan 12 Kg Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/320/3236337//harga_bright_gas_lpg_12_kg_dan_5_kg_turun_mulai_hari_ini_15_agustus_pertamina-ez3r_large.jpg
Harga Bright Gas LPG 12 Kg dan 5 Kg Turun Mulai Hari Ini 15 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235455//gas-HNxP_large.jpg
Gandeng Dukcapil, Pertamina Perkuat Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/320/3234307//lpg_3_kg-RgYB_large.jpg
Qodari Ungkap Cara RI Kurangi Impor LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232830//bgn-zpHl_large.jpg
Alasan Dapur MBG Dilarang Masak Pakai LPG 3 Kg, Minyakita dan Beras SPHP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/320/3232451//gas_elpiji-IS0A_large.jpg
4 Fakta Gas Elpiji 3 Kg Diganti CNG, Mulai Uji Coba di Jawa Barat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement