Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

68 Persen Warga RI Masih Biayai Keluarga, 38 Persen Penghasilan Habis untuk Kebutuhan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 23 Agustus 2026 |15:21 WIB
68 Persen Warga RI Masih Biayai Keluarga, 38 Persen Penghasilan Habis untuk Kebutuhan
Sebanyak 68 persen masyarakat Indonesia masih memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 68 persen masyarakat Indonesia masih memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga. Kondisi tersebut membuat mereka rata-rata mengalokasikan 38 persen pendapatan bulanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Data Manulife Asia Care Survey 2026 menyoroti tekanan finansial yang dihadapi masyarakat Indonesia. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap keluarga turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mencapai kemandirian finansial jangka panjang.

"Meskipun 65 persen responden memaknai kebebasan finansial sebagai tidak menjadi beban bagi orang lain, sebanyak 68 persen masih memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga, dengan rata-rata mengalokasikan 38 persen dari pendapatan bulanan mereka untuk kebutuhan keluarga," demikian dikutip dari keterangan Manulife Indonesia.

Survei tersebut mencatat 69 persen responden mengaku tanggung jawab finansial terhadap keluarga memengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai kemandirian finansial jangka panjang.

Tekanan terutama dirasakan kelompok usia produktif, khususnya masyarakat berusia 25-34 tahun. Kelompok ini dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan keluarga saat ini dengan pencapaian tujuan keuangan di masa depan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/622/3237069//motionpay-nbHK_large.jpg
Pengeluaran Naik di Agustus? Ini 5 Jurus ala MotionPay yang Bikin Transaksi Digital Lebih Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/622/3234912//tips_keuangan-LUYj_large.jpg
Ini Bahaya FOMO, YOLO hingga Doom Spending yang Bisa Bikin Keuangan Boncos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/622/3233980//saham-6CBO_large.jpg
Investor Kini Bisa Analisis Portofolio dan Riset Investasi dengan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/622/3224984//uang-DrfV_large.jpg
Begini Cara Mengatur Keuangan saat Libur Sekolah dan Tahun Ajaran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/06/622/3222995//tips_keuangan-IesO_large.png
4 Strategi Dongkrak Inklusi Keuangan dan Investasi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/612/3219324//mengelola_keuangan-kl3h_large.jpg
Rupiah Melemah Bikin Harga Susu Anak hingga Kosmetik Terancam Naik, Ibu-Ibu Waspada!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement