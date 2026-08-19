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Pengeluaran Naik di Agustus? Ini 5 Jurus ala MotionPay yang Bikin Transaksi Digital Lebih Untung

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |14:35 WIB
Pengeluaran Naik di Agustus? Ini 5 Jurus ala MotionPay yang Bikin Transaksi Digital Lebih Untung
5 Jurus ala MotionPay yang Bikin Transaksi Digital Lebih Untung. (Foto: Okezone.com/MotionPay)
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JAKARTA - Agustus selalu jadi bulan yang padat. Ada lomba 17-an di kompleks, agenda kumpul keluarga, sampai rencana jalan-jalan yang memanfaatkan libur panjang. 

Sementara itu, kebutuhan rutin tetap berjalan seperti biasa: beli pulsa, isi paket data, bayar tagihan, sampai transfer ke teman untuk patungan acara.

Frekuensi transaksi yang naik justru membuka peluang. Semakin sering kamu bertransaksi di periode promo, semakin banyak pula nilai yang bisa kamu kumpulkan balik, termasuk dari pos pengeluaran yang selama ini berjalan otomatis.

Kuncinya ada di timing dan pemilihan aplikasi yang sedang memberikan penawaran. Berikut lima hal yang bisa kamu manfaatkan sepanjang Agustus:

1. Isi saldo di awal periode promo

Mengisi saldo di awal membuat kamu punya ruang untuk memanfaatkan promo yang sedang berjalan sepanjang periode, karena umumnya penawaran seperti ini punya batas waktu dan kuota.

Sepanjang 17 sampai 31 Agustus 2026, MotionPay memberikan cashback 30 persen dalam bentuk MotionPoints untuk top up saldo pertama dengan nominal minimal Rp10.000. Poin yang didapat mencapai 3.000 poin dan langsung masuk ke akun kamu.

Poin ini bukan angka yang cuma numpuk di aplikasi. Nilainya bisa langsung kamu putar lagi untuk transaksi berikutnya, jadi modal awal yang kamu isi di hari pertama masih terus bekerja sampai akhir periode.

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