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Waskita Terapkan Pembayaran Digital, Pengajuan Tagihan Tak Lagi Pakai Dokumen Fisik

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |17:15 WIB
Waskita Terapkan Pembayaran Digital, Pengajuan Tagihan Tak Lagi Pakai Dokumen Fisik
PT Waskita Karya (Persero) Tbk kini menerapkan sistem pembayaran terintegrasi yang memungkinkan proses pengajuan hingga pembayaran tagihan. (Foto: Okezone.com/Waskita)
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JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk kini menerapkan sistem pembayaran terintegrasi yang memungkinkan proses pengajuan hingga pembayaran tagihan dilakukan secara digital dan real time.

Sistem tersebut menggunakan layanan Application Programming Interface (API) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang telah berstandar Nasional Open API (SNAP). Dengan penerapan ini, Waskita menjadi perusahaan konstruksi pertama yang mendapatkan sertifikasi SNAP.

Direktur Keuangan Waskita Karya Wiwi Suprihatno mengatakan, penerapan sistem pembayaran terintegrasi tersebut memperkuat sentralisasi pembayaran di Waskita sekaligus mendukung pengelolaan keuangan perusahaan.

“Hal ini sejalan dengan transformasi Waskita yang mengacu pada delapan stream. Salah satunya transformasi bisnis dalam rangka penguatan tata kelola dana demi mewujudkan Good Corporate Governance (GCG),” ujar Wiwi dalam keterangan resmi, Selasa (1/9/2026).

Melalui sistem tersebut, pengajuan pembayaran oleh tim proyek tidak lagi memerlukan dokumen tagihan fisik karena seluruh proses dilakukan secara digital melalui aplikasi SAP. Tim proyek juga dapat memantau alur pengajuan pembayaran secara langsung.

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