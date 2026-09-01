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ICAII 8 Tahun Digelar, IDX Channel Dorong Perusahaan Makin Inovatif Hadapi Ekonomi Global

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |04:20 WIB
ICAII 8 Tahun Digelar, IDX Channel Dorong Perusahaan Makin Inovatif Hadapi Ekonomi Global
CEO IDX Channel Syafril Nasution dalam pembukaan ICAII 2026 di MNC Conference Hall iNews Tower, Senin (31/8/2026). (Foto; okezone.com/IMG)
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JAKARTA - IDX Channel kembali menggelar IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAII) 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang dinilai berhasil menghadirkan inovasi dalam menjalankan bisnis. Ajang tersebut telah digelar selama delapan tahun berturut-turut untuk mendorong perusahaan terus berinovasi di tengah dinamika perekonomian global.

"Ini sudah delapan tahun berturut-turut dilakukan oleh IDX Channel. Kenapa kita lakukan ini, sebagaimana kita ketahui semakin ke depan pertumbuhan bisnis kita ini sangat dinamis. Tentunya hal ini akibat adanya kondisi ekonomi global," ujar CEO IDX Channel Syafril Nasution dalam pembukaan ICAII 2026 di MNC Conference Hall iNews Tower, Senin (31/8/2026).

Syafril menjelaskan, dunia usaha saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi ekonomi global, perubahan geopolitik, hingga disrupsi teknologi. Perubahan iklim dan pergeseran perilaku masyarakat juga turut memengaruhi dunia usaha.

"Perubahan geopolitik, disrupsi teknologi sebagaimana yang kita rasakan tentunya, dan perubahan iklim, dan terjadinya pergeseran perilaku daripada masyarakat," lanjut Syafril.

Menurutnya, berbagai perubahan tersebut membuat dunia usaha menghadapi kondisi yang semakin menantang. Karena itu, perusahaan membutuhkan ketahanan sekaligus kemampuan berinovasi agar dapat mempertahankan keberlangsungan usaha.

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