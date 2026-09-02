Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Terbaru Hari Ini 2 September 2026: Cabai Rawit Merah hingga Minyak Goreng Naik 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |10:41 WIB
Harga Pangan Terbaru Hari Ini 2 September 2026: Cabai Rawit Merah hingga Minyak Goreng Naik 
Harga Pangan Terbaru Hari Ini 2 September 2026: Cabai Rawit Merah hingga Minyak Goreng Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan mengalami pergerakan hari ini, Rabu (2/9/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, mayoritas komoditas mengalami penurunan harga, meski ada juga yang naik.

Penurunan harga terjadi pada bawang merah yang turun 5,56 persen menjadi Rp36.550 per kg. Kemudian bawang putih turun 2,63 persen menjadi Rp38.850 per kg. Di samping itu beras kualitas bawah I dan II turun 0,34 persen menjadi masing-masing Rp14.800 dan Rp14.600 per kg.

Untuk beras kualitas medium I turun 2,12 persen menjadi Rp16.150 per kg. Sementara itu beras medium II turun 3,68 persen menjadi Rp15.700 per kg. Beras kualitas super I turun 3,93 persen menjadi Rp17.100 per kg. Beras kualitas super II turun 3,28 persen menjadi Rp16.750 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 8,91 persen menjadi Rp45.500 per kg. Cabai merah keriting turun 2,27 persen menjadi Rp51.550 per kg. Cabai rawit hijau turun 10,71 persen menjadi Rp52.550 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239609/harga_bbm-0sl8_large.jpg
Harga BBM di Indonesia Resmi Naik! Cek Daftar Terbaru Pertamina, Shell hingga BP per 2 September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239607/harga_bbm-4wDi_large.jpg
Update Harga BBM Pertamina Hari Ini 2 September 2026, Pertamax Turbo hingga Green Naik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239488/bbm-UIcT_large.jpg
Ini Alasan Harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/320/3239466/bbm-QzAN_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Rabu 2 September 2026, Paling Mahal Rp25.200 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239601/harga_bbm-URhY_large.jpg
Alasan Pertamina Naikkan Harga BBM Pertamax Green Jadi Rp19.150 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/320/3239600/harga_bbm-EkGq_large.jpg
Harga BBM Pertamina Naik Lagi Hari Ini 2 September, Pertamax Green Jadi Rp19.150 per Liter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement