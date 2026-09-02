Harga Pangan Terbaru Hari Ini 2 September 2026: Cabai Rawit Merah hingga Minyak Goreng Naik

Harga Pangan Terbaru Hari Ini 2 September 2026: Cabai Rawit Merah hingga Minyak Goreng Naik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga pangan mengalami pergerakan hari ini, Rabu (2/9/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, mayoritas komoditas mengalami penurunan harga, meski ada juga yang naik.

Penurunan harga terjadi pada bawang merah yang turun 5,56 persen menjadi Rp36.550 per kg. Kemudian bawang putih turun 2,63 persen menjadi Rp38.850 per kg. Di samping itu beras kualitas bawah I dan II turun 0,34 persen menjadi masing-masing Rp14.800 dan Rp14.600 per kg.

Untuk beras kualitas medium I turun 2,12 persen menjadi Rp16.150 per kg. Sementara itu beras medium II turun 3,68 persen menjadi Rp15.700 per kg. Beras kualitas super I turun 3,93 persen menjadi Rp17.100 per kg. Beras kualitas super II turun 3,28 persen menjadi Rp16.750 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar turun 8,91 persen menjadi Rp45.500 per kg. Cabai merah keriting turun 2,27 persen menjadi Rp51.550 per kg. Cabai rawit hijau turun 10,71 persen menjadi Rp52.550 per kg.