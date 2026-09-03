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Kepala BGN: Guru Bukan Dapat Jatah MBG tapi untuk Edukasi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 03 September 2026 |17:40 WIB
Kepala BGN: Guru Bukan Dapat Jatah MBG tapi untuk Edukasi
Guru Dapat MBG (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan bahwa guru dan tenaga pendidik yang menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan berarti mendapatkan jatah makan.

Menurutnya, keterlibatan guru dalam konsumsi MBG, di luar penerima manfaat utama seperti peserta didik, anak usia dini, ibu menyusui dan ibu hamil, merupakan bagian dari fungsi edukasi di lingkungan sekolah.

"Guru ini mendapatkan MBG dalam kaitannya adalah fungsi edukasi," jelas Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis (3/9/2026).

Sudaryono mengatakan, guru diharapkan mengonsumsi MBG bersama-sama dengan para siswa di kelas. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan contoh sekaligus mengajarkan berbagai kebiasaan baik kepada peserta didik.

"Jadi memakan MBG, mengonsumsi MBG bersama-sama dengan siswanya di kelas untuk kemudian sebagai fungsi edukasi. Bukan jatah makan guru, bukan. Tapi fungsinya fungsi edukasi," ungkapnya.

Sudaryono menjelaskan, fungsi edukasi tersebut mencakup berbagai tahapan dalam pelaksanaan program MBG. Mulai dari mengantre untuk mendapatkan makanan, mengambil piring, mencuci tangan, membagi makanan, hingga berdoa sebelum makan.

 

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