Bahlil Bertemu Putin di Rusia, Tawarkan Sejumlah Proyek Investasi Sektor Energi di Indonesia

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada agenda Bilateral Working Lunch di Rusia 1-4 September 2026.

Melalui Lawatan ini, Bahlil membawa misi khusus untuk menjaring investasi strategis dan memperkuat kerja sama ekonomi di sektor energi. Fokus utamanya adalah menerjemahkan kesepakatan politik tingkat tinggi menjadi peluang bisnis yang konkret di sektor energi Indonesia.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan pertemuan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi proyek-proyek energi baru yang melibatkan teknologi dan modal dari Rusia untuk mendukung kebutuhan energi Indonesia yang terus berkembang.

"Kehadiran Menteri ESDM memiliki peran strategis untuk mengawal tindak lanjut agenda energi, serta memastikan komitmen bilateral berjalan sesuai hasil pertemuan kedua kepala negara. Forum EEF ini menjadi ruang bagi Menteri ESDM untuk memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha Rusia mengenai peluang investasi di sektor energi Indonesia," ujar Anggia dalam keterangan resmi, Kamis (3/9/2026).

Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan pidato kunci pada Sesi Pleno menyampaikan peluang investasi di kawasan Eurasia dan Asia-Pasifik, termasuk di dalamnya sektor ketahanan energi. Proyek-proyek yang disebutkan Presiden dan menjadi peluang investasi antara lain pembangunan kilang, terminal penyimpanan, dan proyek-proyek di bidang energi.

"Saat ini kami memiliki banyak LNG. Jadi, di beberapa bagian, sebenarnya kami tidak secara langsung, katakanlah, membutuhkan gas Rusia. Tetapi untuk teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama, kami sangat terbuka," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya, Kamis (3/9/2026) di Rusia.