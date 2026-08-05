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Menko Airlangga Ungkap Realisasi Investasi Serap 1,45 Juta Tenaga Kerja

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |22:05 WIB
Menko Airlangga Ungkap Realisasi Investasi Serap 1,45 Juta Tenaga Kerja
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tingginya realisasi investasi yang berdampak pada perluasan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2026 yang mencapai 5,29 persen.

Arus modal yang masuk ke sektor manufaktur di Jawa serta program hilirisasi di luar Jawa dinilao berhasil membuka jutaan lapangan kerja baru.

"Investasi tumbuh 7,2 persen di atas pertumbuhan ekonomi dengan realisasi Rp1.010,6 triliun dari target Rp2.041,3 triliun, di mana PMA sebesar Rp507,6 triliun dan PMDN Rp502,9 triliun dengan porsi hilirisasi mencapai 30 persen atau Rp300 triliun," kata Airlangga dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Pemerintah mencatat persebaran investasi di luar Pulau Jawa terus konsisten menjaga keseimbangan dengan wilayah Jawa, yakni berada di kisaran 50 persen. Penanaman modal domestik dan asing tersebut langsung menggerakkan sektor industri manufaktur serta program-program unggulan pemerintah, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih di daerah.

Mauknya arus modal masuk berimbas positif terhadap perluasan lapangan kerja baru di tengah maraknya tantangan ketenagakerjaan global. Pemerintah mencatat pula jumlah penyerapan tenaga kerja secara langsung mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

"Jumlah tenaga kerja langsung yang terserap di semester I-2026 sebesar 1,45 juta orang, naik 15 persen dari tahun lalu sehingga di tengah isu kasus PHK, jumlah orang yang bekerja di lapangan kerja baru justru bertambah lebih banyak," ujar Airlangga.

 

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