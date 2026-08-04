Hashim Jamin Investasi Thailand Aman di Indonesia

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyatakan Indonesia aman untuk negara lain berinvestasi, tak terkecuali Thailand.

Di hadapan Perdana Menteri Kerajaan Thailand Anutin Charnvirakul, Hashim menyampaikan bahwa Indonesia konsisten menganut politik luar negeri bebas aktif demi menjaga iklim bisnis yang kondusif.

Pernyataan Hashim ini disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Thailand, yang digarap Kamar Dagang Industri Indonesia dan Thailand. Forum ini menjadi lanjutan rangkaian lawatan Anutin dan delegasi bisnisnya ke Indonesia selepas bertemu Presiden Prabowo Subianto, kemarin (3/8).

"Kami menyambut baik perusahaan dari seluruh dunia dan dapat meyakinkan seluruh investor atas keandalan kami. Investasi Anda aman dan akan selamanya aman di Indonesia," kata Hashim dalam acara Indonesia-Thailand Business Forum di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Landasan diplomatik Indonesia dinilai memberi ruang terbuka bagi kemitraan ekonomi global tanpa diskriminasi. Presiden Prabowo Subianto pun disebut melanjutkan prinsip para pendiri bangsa demi menjaga kepercayaan investor di berbagai sektor usaha.

"Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa kebijakannya melanjutkan prinsip 'seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak' sehingga pemerintah selalu menghormati komitmen investor baik di industri ekstraktif, manufaktur, hingga perbankan," ujar Hashim.

Hashim menjelaskan soal prinsip netralitas selama 75 tahun kedaulatan Indonesia membuat iklim investasi terbuka luas bagi korporasi dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, hingga Australia. Kepastian hukum ini menjamin Indonesia sebagai tempat yang aman untuk berbisnis dan menghasilkan keuntungan bagi sektor perbankan, barang konsumsi, hingga jasa keuangan.