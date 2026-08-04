Kadin Indonesia dan Kamar Dagang Thailand Jalin Kerja Sama soal Pasar Karbon

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) Anindya Bakrie menyatakan penguatan sinergi ekonomi antara Indonesia dan Thailand melalui penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) strategis. Langkah ini dinilai menjadi momentum krusial untuk mempererat kerja sama perdagangan, investasi pasar karbon, hingga mendorong ketahanan pangan di kawasan ASEAN.

Pernyataan Anindya ini disampaikan dalam forum bisnis Indonesia-Thailand, yang digarap Kamar Dagang Industri Indonesia dan Thailand. Forum ini menjadi lanjutan rangkaian lawatan PM Anutin dan delegasi bisnisnya ke Indonesia selepas bertemu Presiden Prabowo Subianto, kemarin (3/8/2026).

Anindya memaknai kunjungan PM Thailand ke Indonesia ini sebagai momen bersejarah lantaran kali pertama sejak kurun waktu 15 tahun belakangan. Anin menekankan momentum ini dimanfaatkan dunia usaha kedua negara untuk memperkuat sinergi ekonomi.

"Kita tahu bahwa Thailand dan Indonesia adalah dua ekonomi terbesar di ASEAN yang mewakili hampir 350 juta orang dengan output mendekati dua triliun dolar. Kami melaporkan telah menandatangani dua MoU, yakni kerja sama antara Kadin Indonesia dengan Board of Trade dan Kamar Dagang Thailand, serta kerja sama mengenai pasar karbon," kata Anindya dalam acara Indonesia-Thailand Business Forum di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Anindya mengatakan soal kerja sama pasar karbon difokuskan untuk membangun ekosistem perdagangan emisi yang berintegritas tinggi serta saling terhubung di kawasan regional. Inisiatif ini dinilai sangat tepat waktu di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pertumbuhan industri yang meningkatkan kebutuhan energi secara global.

"MoU pasar karbon dimaksudkan untuk memajukan pasar karbon berintegritas tinggi dan memobilisasi investasi proyek karbon seiring lonjakan industri AI. Hari ini kita berfokus pada ekonomi halal, jasa, dan manufaktur hilir yang menjadi area tempat kita dapat membuat perbedaan besar," ujar Anindya.

Hubungan bilateral Indonesia dan Thailand ditopang oleh komitmen kuat terhadap multilateralisme serta pemajuan kemakmuran kawasan ASEAN. Kadin Indonesia menegaskan kesiapan penuh mendukung keketuaan Thailand di ASEAN pada tahun 2028 melalui wadah Dewan Penasihat Bisnis ASEAN (ASEAN-BAC) dan Dewan Penasihat Bisnis APEC.