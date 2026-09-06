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Pengiriman Internasional Buka Peluang Produk Kulit RI Jangkau Pasar Luar Negeri 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |21:15 WIB
Pengiriman Internasional Buka Peluang Produk Kulit RI Jangkau Pasar Luar Negeri 
Pengiriman Barang Internasional (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Produk kerajinan lokal memiliki peluang untuk menjangkau konsumen di luar negeri seiring semakin mudahnya akses pengiriman lintas negara. 

Di mana bagi pelaku usaha di daerah, layanan pengiriman internasional menjadi salah satu penunjang untuk membawa produk seperti tas dan jaket kulit ke pasar yang lebih luas.

Kondisi tersebut terlihat di Garut, Jawa Barat. Sejumlah pengrajin kulit lokal memanfaatkan pengiriman internasional untuk mengirim produk mereka ke pelanggan di luar Indonesia. 

Malaysia menjadi salah satu tujuan dengan jumlah pengiriman terbanyak, khususnya untuk produk tas dan jaket kulit yang dibuat pengrajin lokal. 

Priyanto (28), mitra agen Lion Parcel di Garut sejak 2020, mengatakan kebutuhan pengiriman internasional dari para pelaku usaha di wilayahnya terus berkembang. 

Menurut dia, meningkatnya kebutuhan tersebut tidak hanya membantu pengrajin lokal memperluas jangkauan produk, tetapi juga membuka peluang bagi mitra agen untuk mengembangkan bisnis.

"Kami senang bisa ikut membantu pengrajin lokal untuk memperluas jangkauan produknya hingga ke pasar luar negeri. Di sisi lain, adanya kebutuhan pengiriman yang rutin ke luar negeri menjadi peluang bagi kami para mitra agen untuk mengembangkan bisnis dan membangun hubungan jangka panjang dengan ratusan pelanggannya," jelas Priyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9/2026).

 

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Topik Artikel :
Paket barang Pengiriman Barang
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