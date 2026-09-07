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Begini Cara Refund dan Reschedule Penerbangan yang Batal akibat Abu Vulkanik

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |10:39 WIB
Begini Cara Refund dan Reschedule Penerbangan yang Batal akibat Abu Vulkanik
Begini cara refund dan reschedule penerbangan yang batal akibat abu vulkanik. (Foto: Okezone.com/Riyan)
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JAKARTA - Begini cara refund dan reschedule penerbangan yang batal akibat abu vulkanik. 

Penumpang yang penerbangannya terdampak penutupan sejumlah bandara akibat sebaran abu vulkanik dapat mengajukan refund atau melakukan reschedule sesuai kebijakan maskapai. Pemerintah saat ini juga memprioritaskan penanganan penumpang terdampak, termasuk memastikan hak mereka untuk mendapatkan pengembalian tiket atas penerbangan yang dibatalkan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah fokus memastikan hak penumpang terdampak, termasuk pengembalian dana tiket.

“Fokus kita sekarang ini adalah bagaimana kita menangani penumpang supaya hak-haknya bisa dijamin pengembalian tiketnya,” ujar Dudy.

Sementara itu, InJourney Airports mengimbau calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Husein Sastranegara Bandung, dan Bandara Radin Inten II Lampung untuk memastikan kembali status serta jadwal penerbangan kepada maskapai. Hal ini menyusul gangguan operasional akibat indikasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Imbauan tersebut disampaikan setelah sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terdampak penutupan sementara (Aerodrome Closed) akibat indikasi sebaran abu vulkanik. InJourney Airports mencatat 33 penerbangan terdampak, yang terdiri atas pembatalan, penundaan, penjadwalan ulang, dan pengalihan penerbangan.

Calon penumpang diimbau memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara. Penumpang yang penerbangannya terdampak juga perlu mengikuti arahan maskapai terkait perubahan jadwal, pembatalan, maupun pengalihan penerbangan.

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