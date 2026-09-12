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AI di WhatsApp Bantu Bisnis Kelola Pesanan hingga Pembayaran, Ini Caranya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |20:20 WIB
AI di WhatsApp Bantu Bisnis Kelola Pesanan hingga Pembayaran, Ini Caranya 
Kelola Bisnis (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Artificial intelligence (AI) mulai mengubah fungsi WhatsApp dari sekadar kanal komunikasi pelanggan menjadi bagian dari proses transaksi dan operasional bisnis. 

Perubahan tersebut terlihat dari penggunaan AI agent yang dapat memproses percakapan pelanggan sekaligus menjalankan sejumlah aktivitas bisnis, mulai dari menerima pesanan, membuat reservasi, mengatur jadwal, hingga memproses pembayaran.

Neobiz meluncurkan platform AI-Native Business OS di Indonesia dengan Neo sebagai AI agent yang bekerja melalui WhatsApp Business. 

Platform tersebut menghubungkan percakapan pelanggan dengan sistem operasional bisnis sehingga proses tidak harus berpindah ke berbagai aplikasi.

Founder dan CEO Neobiz Jimmy Petrus menyatakan kebutuhan bisnis saat ini tidak hanya pada kemampuan AI untuk menjawab pertanyaan pelanggan, tetapi juga menyelesaikan proses yang muncul dari percakapan tersebut.

"Jadi bisnis tidak membutuhkan sekadar chatbot lain. Tantangannya adalah bagaimana AI yang berbicara dengan pelanggan juga bisa menyelesaikan pekerjaan di balik percakapan tersebut," ujar Jimmy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/9/2026).

 

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