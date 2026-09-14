RMAB, MNCN dan STA Jalin Kemitraan Strategis, Bangun Ekosistem Media Terintegrasi di Indonesia

JAKARTA - PT Republik Media Anak Bangsa (RMAB) dari Republikorp Group, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) dan PT Sinergi Terang Abadi (STA) pada hari ini menandatangani perjanjian kerja sama strategis untuk membangun ekosistem media terintegrasi di Indonesia. Kerja sama ini menyatukan jaringan televisi berita nasional, radio, portal berita digital, dan layanan streaming ke dalam satu kelompok usaha media terintegrasi yang didukung oleh tata kelola profesional dan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan perjanjian tersebut, kerja sama akan mencakup iNews Media Group (IMG) dari MNCN, PT MNC Televisi Network (MTN), yang dikenal sebagai iNews TV, serta PT MNC Multimedia Nusantara (MMN), yang mengelola portofolio radio Grup.

Selain itu, perjanjian kerja sama ini akan mencakup PT Media Platform Indonesia (MPI) dari STA, yang menaungi sejumlah platform berita digital, termasuk Okezone.com, iNews.id, Sindonews.com, serta News+.

Ekosistem iNews juga mencakup IDX Channel dalam bentuk saluran televisi dan portal digital yang berfokus pada pemberitaan pasar modal, ekonomi, bisnis, dan industri keuangan. Secara keseluruhan, berbagai platform di bawah kerja sama ini dan memiliki sekitar 72 juta followers dan subscribers di media sosial serta menghasilkan sekitar 1,8 miliar views setiap bulan, mencerminkan skala jangkauan dan distribusi digital yang luas di Indonesia.

Kemitraan antara RMAB, MNCN, dan STA diarahkan untuk membangun kelompok media berita dan olahraga yang terintegrasi di seluruh platform konvensional maupun digital.

Kemitraan ini akan berfokus pada penguatan berita nasional dan daerah, pengembangan konten olahraga, serta percepatan transformasi digital dan distribusi lintas platform untuk memperluas jangkauan audiens dan meningkatkan kualitas konten.

CEO IMG dan Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo mengatakan kerja sama strategis ini merupakan langkah penting dalam memperkuat dan mempercepat transformasi ekosistem media berita dan olahraga.