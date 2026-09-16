Ekosistem Digital, Akses Kredit Mulai Dijajaki Berbasis AI

JAKARTA — Layanan pembiayaan di Indonesia berpotensi terintegrasi ke dalam ekosistem digital berbasis kecerdasan buatan (AI). Hal tersebut menyusul nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT Home Credit Indonesia dengan PT Indosat Tbk untuk menjajaki pengembangan layanan pembiayaan terintegrasi (embedded financing) di ekosistem digital Indosat.

Melalui kerja sama tersebut, layanan pembiayaan yang dihadirkan terintegrasi dengan pengalaman digital pengguna. Pemanfaatan AI juga akan dikaji untuk membuat layanan pembiayaan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Chief Product Officer Home Credit Indonesia Manu Pal menjelaskan, rencana kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mengembangkan akses pembiayaan melalui kanal digital dan kemitraan.

"Ini mencerminkan komitmen kami untuk hadir di tengah kehidupan digital masyarakat Indonesia sehari-hari, bukan hanya ketika mereka mengajukan pembiayaan. Skala Indosat serta kepemimpinannya dalam menghadirkan personalisasi berbasis AI dalam pengalaman layanan digital menjadikannya mitra yang ideal bagi kami dalam membangun layanan pembiayaan yang lebih relevan, mudah diakses, dan didukung AI di Indonesia," ujar Manu, Rabu (16/9/2026).

Sementara itu, Director and Chief Growth Officer Indosat Ooredoo Hutchison Apoorva Mehrotra menambahkan, integrasi ekosistem digital dan layanan pembiayaan berpotensi membuat akses pembiayaan lebih mudah bagi masyarakat.