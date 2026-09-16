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Jumlah Pengusaha Jadi Indikator Kemajuan Negara, Indonesia Baru 3,2 Persen

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |17:05 WIB
Jumlah Pengusaha Jadi Indikator Kemajuan Negara, Indonesia Baru 3,2 Persen
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman Soal Rasio Kewirausahaan. (Foto: Okezone.com/UMKM)
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JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan rasio kewirausahaan menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi rasio kewirausahaan, semakin besar jumlah pengusaha yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian.

“Rasio kewirausahaan adalah indikator untuk mengukur jumlah pengusaha dalam suatu negara. Semakin tinggi rasionya, semakin banyak jumlah pengusaha. Hal ini menunjukkan peningkatan kemajuan ekonomi negara tersebut,” ujar Maman, Rabu (16/9/2026).

Maman mengungkapkan rasio kewirausahaan Indonesia saat ini berada di sekitar 3,2%. Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 3,6% pada 2029 dan mencapai 8% pada 2045.

Menurut Maman, peningkatan rasio kewirausahaan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah pelaku usaha. Pemerintah juga perlu mendorong lahirnya pengusaha yang kuat dan tangguh melalui ekosistem kewirausahaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator bisnis, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan.

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