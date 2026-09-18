Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenhub Bantah Pencopotan Dirjen Hubla soal Insiden Pelayaran

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |21:09 WIB
Kemenhub Bantah Pencopotan Dirjen Hubla soal Insiden Pelayaran
Kapal Kemenhub (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah kabar yang menyebutkan pergantian posisi Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, yang berlaku efektif mulai hari ini, Jumat (18/9/2026), dipicu oleh rentetan insiden kecelakaan pelayaran belakangan ini, seperti kapal laut yang terbakar hingga tenggelam. 

Otoritas perhubungan menegaskan perombakan pucuk pimpinan tersebut merupakan bagian dari peninjauan performa aparatur secara berkala di lingkup internal kementerian.

Penataan birokrasi di lingkungan Ditjen Hubla diposisikan sebagai langkah rutin demi menjaga soliditas institusi dalam mengawal operasional transportasi laut. Kemenhub memastikan rotasi jabatan ini semata-mata ditujukan untuk mendorong efektivitas tata kelola manajerial serta pembagian tanggung jawab kedinasan.

"Pergantian pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan hal normal serta bagian dari evaluasi dan penyegaran manajerial untuk memperkuat organisasi. Langkah ini murni untuk menunjang tugas dan tanggung jawab kami, khususnya di bidang keselamatan serta pengawasan pelayaran," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Farida Makhmudah kepada iNews Media Group, Jumat (18/9/2026).

Penyegaran struktur kepemimpinan di tubuh regulator perhubungan laut dinilai krusial guna mempercepat respons jajaran aparatur dalam menjawab tantangan operasional maritim nasional. Kementerian membutuhkan akselerasi kinerja komando agar eksekusi program pengawasan pelayaran dapat berlangsung lebih optimal dan adaptif.

"Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menghadirkan penguatan kepemimpinan serta memperkuat sistem pengawasan di internal. Kami ingin memastikan seluruh jajaran memiliki fokus dan kecepatan yang sama dalam meningkatkan keselamatan pelayaran," kata Farida.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242907/menhub_dudy-3Nj8_large.png
Breaking News! Menhub Dudy Copot Dirjen Perhubungan Laut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/320/3242283/kapal-V76E_large.jpeg
Kemenhub Update Korban Kapal Virgo Transport: 6 Orang Meninggal, 129 Masih Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241956/menhub_dudy-moPT_large.png
Hari Kedua Pencarian KMP Virgo Transport 8, Menhub: 108 Penumpang Selamat Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238239/kemenhub-wR8V_large.png
Kemenhub Minta Masyarakat Gunakan Kendaraan Berizin dan Laik Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/320/3235600/kemenhub-rRhM_large.png
Kemenhub Gerak Cepat Tangani Kebakaran KMP Putri Yasmin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233959/menhub_dudy-4ldX_large.png
Menhub Dudy Minta Operator Kapal Penuhi Hak Korban Tragedi KMP Mutiara Sentosa II
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement