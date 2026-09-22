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IHSG Sesi I Anjlok 1,1 Persen ke 6.313 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |13:00 WIB
IHSG Sesi I Anjlok 1,1 Persen ke 6.313 
IHSG Sesi I Anjlok 1,1 Persen ke 6.313 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 1,11 persen atau 71,16 poin ke level 6.313,57 pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (22/9/2026). Padahal, pagi tadi IHSG dibuka menguat ke 6.392.

Sepanjang perdagangan sesi I, IHSG bergerak di rentang 6.277-6.423. Tekanan jual terlihat dari mayoritas saham yang diperdagangkan.

Tercatat sebanyak 157 saham menguat, sedangkan 537 saham melemah dan 269 saham lainnya stagnan.

Volume perdagangan mencapai 19,6 miliar saham dengan nilai transaksi Rp7,9 triliun. Sementara frekuensi transaksi tercatat sebanyak 13 juta kali.

Dari jajaran saham yang menguat, Fortune Indonesia (FORU) memimpin top gainers dengan kenaikan 34,35 persen. Disusul Dyandra Media International (DYAN) yang naik 26,74 persen dan Satria Antaran Prima (SAPX) menguat 24,50 persen.

Sementara itu, Bumi Benoeo Sukses Sejahtera (BBSS) menjadi saham dengan penurunan terdalam, yakni 13,73 persen. Kemudian Perintis Triniti Properti (TRIN) turun 11,50 persen dan Lima Dua Lima Tiga (LUCY) melemah 9,94 persen.

 

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