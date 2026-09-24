Geopolitik Tekan Pariwisata Global, Turis Malaysia Jadi Andalan Indonesia

JAKARTA — Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengungkapkan bahwa 2026 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri pariwisata global. Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia berdampak pada harga energi, tarif penerbangan, mobilitas, hingga kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata.

Ketua GIPI Hariyadi B.S. Sukamdani mengatakan industri pariwisata sangat sensitif terhadap perubahan situasi geopolitik dan kondisi ekonomi global. Kondisi tersebut dapat memengaruhi mobilitas, konektivitas, serta jumlah kunjungan dan perjalanan wisatawan.

“Kita semua memahami bahwa tahun 2026 bukanlah merupakan tahun yang mudah bagi industri pariwisata global. Situasi geopolitik di berbagai kawasan dunia memberikan dampak terhadap mobilitas manusia, konektivitas penerbangan yang terganggu karena tingginya harga energi, dan terganggunya pula pola perjalanan, kepercayaan konsumen yang menurun, serta keputusan wisatawan dan perusahaan untuk menunda perjalanannya,” kata Hariyadi saat pemaparan dalam konferensi pers Jakarta World Travel Fair (JWITF) di Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Rabu (23/9/2026).

Kondisi tersebut mendorong pelaku industri pariwisata menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan permintaan pasar. Agen perjalanan, operator tur, hingga maskapai penerbangan perlu beradaptasi terhadap dinamika pasar.

“Industri pariwisata adalah salah satu industri yang sangat sensitif terhadap perubahan geopolitik tersebut. Ketika terjadi ketidakpastian, wisatawan dapat menunda perjalanan dan perusahaan dapat meninjau kembali seluruh rencana bisnis dan insentifnya,” tutur Hariyadi.