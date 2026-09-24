Zero ODOL, KA Kontainer Alihkan Angkutan Barang dari Jalan ke Rel

Angkutan barang menggunakan kereta api kontainer dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi distribusi . (Foto: Okezone.com/KAI Logistik)

JAKARTA — Angkutan barang menggunakan kereta api kontainer dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus mendukung sistem logistik yang lebih berkelanjutan. Pengalihan sebagian angkutan barang dari jalan raya ke jalur rel juga dinilai dapat mengurangi beban jalan dan emisi karbon.

Direktur Utama PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) Yuskal Setiawan mengatakan penguatan angkutan KA kontainer semakin relevan seiring kebutuhan distribusi barang yang terus berkembang serta rencana penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) secara lebih menyeluruh pada 2027.

“Kereta api memiliki kapasitas angkut besar yang dapat menjadi salah satu solusi dalam mengalihkan angkutan barang dari jalan raya ke rel. Kami terus memperkuat kapasitas dan keandalan layanan agar KA kontainer semakin kompetitif dan mampu menjawab kebutuhan pelanggan,” ujar Yuskal.

Menurut dia, volume angkutan KA kontainer menunjukkan pertumbuhan sepanjang 2026. Pada Agustus 2026, volume angkutan mencapai lebih dari 280 ribu ton. Angka tersebut menjadi volume bulanan tertinggi sepanjang tahun berjalan dan meningkat sekitar 18% dibandingkan rata-rata volume bulanan pada semester I 2026.

Secara kumulatif hingga Agustus 2026, volume barang yang diangkut menggunakan KA kontainer telah mencapai lebih dari 2 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan pengalihan lebih dari 109 ribu perjalanan truk dari jalan raya ke jalur rel.