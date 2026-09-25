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Suahasil Yakin Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5,5 Persen pada Semester II-2026 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |07:39 WIB
Suahasil Yakin Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5,5 Persen pada Semester II-2026 
Suahasil Yakin Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5,5 Persen pada Semester II-2026 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5,5 persen pada semester II-2026. Keyakinan tersebut ditopang oleh solidnya indikator fundamental ekonomi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global.

"Proyeksi pertumbuhan kita masih lihat bahwa saya yakin di kuartal III, kuartal IV, di setengah tahun kedua ini, kita masih bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Dan ini merupakan pertumbuhan yang cukup baik," kata Suahasil dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Suahasil mengungkapkan bahwa pemerintah tetap mempunyai target jangka panjang untuk mengakselerasi pertumbuhan menuju level 6 persen, dengan mencermati dinamika pasar internasional dan aktivitas ekonomi dalam negeri.

"Kalau aspirasi kita menuju 6 persen. Kondisi dunianya seperti ini kita lihat bagaimana gerak ekonomi Indonesia," ujarnya.

Suahasil menilai daya tahan (resilience) perekonomian nasional tecermin dari stabilnya angka inflasi, realisasi pertumbuhan ekonomi semester awal, hingga laju penyaluran pembiayaan perbankan yang tetap ekspansif.

"Tapi sangat resilien kalau inflasinya 3,19 persen, kalau yang namanya pertumbuhan kuartal I 5,45 persen, kalau pertumbuhan kreditnya di sekitar 13 persen. ini adalah indikator-indikator yang baik buat fundamental kita," tegas Suahasil.

 

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