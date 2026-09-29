Kemenhub Tambah 2 Kapal Evakuasi Korban Virgo Transport 8 di Dasar Laut

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan dua kapal negara yang dilengkapi reefer container untuk mendukung penanganan dan evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan kapasitas penanganan korban dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR).

Dua kapal tersebut yakni KN Kunyit dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin dan KN Miang Besar dari Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Samarinda.

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin Hary Bowo Seno Putro mengatakan KN Kunyit telah berada di area operasi dan disiapkan sebagai unsur pendukung di Ring 1. Kapal tersebut telah dilengkapi reefer container sebagai fasilitas penampungan sementara jenazah apabila diperlukan.

"Apabila dalam proses penyelaman ditemukan korban dalam jumlah cukup banyak, KN Kunyit telah kami siapkan sebagai unsur pendukung di Ring 1. Kapal ini telah dilengkapi reefer container untuk mendukung penanganan dan penampungan sementara jenazah sebelum proses evakuasi lebih lanjut," ujar Hary dalam keterangan resmi, Senin (28/9/2026).

Sementara itu, KN Miang Besar telah sandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memuat reefer container. Setelah proses pemasangan dan persiapan selesai, kapal tersebut akan bergabung memperkuat dukungan operasi di area pencarian.

Dengan tambahan tersebut, terdapat dua Kapal Negara Kenavigasian yang memiliki fasilitas reefer container untuk mendukung operasi SAR KMP Virgo Transport 8.