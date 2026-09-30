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Telkom Rombak Direksi, Nanang Hendarno Jadi Dirut Gantikan Dian Siswarini

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |18:25 WIB
Telkom Rombak Direksi, Nanang Hendarno Jadi Dirut Gantikan Dian Siswarini
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menetapkan Nanang Hendarno sebagai Direktur Utama. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menetapkan Nanang Hendarno sebagai Direktur Utama menggantikan Dian Siswarini. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Sebelum dipercaya memegang kepemimpinan emiten telekomunikasi pelat merah tersebut, Nanang menjabat sebagai Direktur Network Telkom. Perombakan jajaran pimpinan ini menjadi bagian dari penataan susunan pengurus perseroan yang telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPSLB.

Merujuk informasi pada laman resmi Telkom, Rabu (30/9/2026), Nanang menyelesaikan pendidikan magister (S2) bidang Space System Engineering di Delft University of Technology, Belanda, pada 1997. Latar belakang akademis tersebut melengkapi gelar sarjana (S1) yang diraihnya di Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada 1991.

Kiprah profesional Nanang sebelum menduduki jabatan Direktur Network Telkom Indonesia diwarnai berbagai penugasan strategis. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia pada periode 2022-2025, Chief of Technology di PT Telekomunikasi Indonesia International sepanjang 2016-2022, serta Executive General Manager (EGM) Divisi Service Operation PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada 2015-2016.

Seiring berlakunya keputusan perombakan tersebut, susunan terbaru jajaran Direksi Telkom kini sebagai berikut:

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