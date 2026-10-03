Menko Airlangga Harap Mobil Jerman Bisa Hadir dengan Harga Lebih Kompetitif di Indonesia

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berharap mobil produksi Jerman bisa hadir di indonesia dengan harga yang lebih kompetitif. Hal tersebut berpotensi terwujud melalui perjanjian perdagangan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) yang saat ini memasuki tahap ratifikasi.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat menghadiri peringatan Hari Persatuan Jerman ke-36 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

"Saya melihat beberapa mobil Jerman di auditorium ini dan kami berharap mobil-mobil Jerman di bawah CEPA bisa hadir dengan harga yang kompetitif. Itulah tujuan dari I-EU CEPA," ujar Airlangga.

Saat diwawancarai usai acara, Airlangga menjelaskan jika perjanjian I-EU CEPA resmi berjalan, industri otomotif Jerman yang masuk ke Indonesia akan mendapatkan pemotongan tarif hingga mendekati nol persen. Hal itu karena adanya skema sistem perakitan lokal atau Completely Knocked Down (CKD).

"Ya, mendekati nol. Karena saya pikir di bawah skema saat ini juga ada completely knocked down secara penuh, jadi ada fasilitas-fasilitas itu juga," ungkap dia.

Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menyambut positif peluang kerja sama tersebut. Pihaknya sengaja memamerkan sejumlah kendaraan asal Jerman dalam perayaan Day of German Unity untuk menunjukkan keunggulan teknologi otomotif negaranya.