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5 Fakta Luhut Isyaratkan Pensiun 2029, Kini Fokus Benahi Bansos

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |07:03 WIB
5 Fakta Luhut Isyaratkan Pensiun 2029, Kini Fokus Benahi Bansos
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal tidak akan kembali menduduki jabatan pemerintahan setelah 2029. (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal tidak akan kembali menduduki jabatan pemerintahan setelah 2029. Kendati demikian, Luhut saat ini masih terlibat dalam transformasi digital perlindungan sosial yang ditujukan untuk memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai 2027.

Berikut lima fakta mengenai rencana Luhut setelah 2029 dan perannya dalam pembenahan sistem bansos:

1. Luhut Isyaratkan Pensiun 2029

Luhut menyatakan tidak ingin kembali menduduki jabatan pemerintahan setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir pada 2029.

Ia mengatakan masih banyak generasi muda yang dapat meneruskan estafet kepemimpinan di pemerintahan.

“Ya, kira-kira begitulah. Jadi, saya pikir banyak yang lebih baik, banyak yang lebih muda. Ya, saya pikir saya harus tahu diri,” kata Luhut.

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