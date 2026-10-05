CNG 3 Kg Bakal Gantikan LPG, Ini 6 Fakta Perkembangannya

Pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg) sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA - Pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg) sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.

Pemerintah tengah mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg) sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi

Berikut sejumlah fakta mengenai perkembangan CNG 3 kg yang tengah disiapkan pemerintah.

1. Uji Coba CNG 3 Kg Masuk Tahap Evaluasi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dijadwalkan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba pemanfaatan CNG dalam tabung 3 kg.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pengujian teknis penggunaan tabung CNG 3 kg masih ditelaah oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Selain aspek teknis, pemerintah juga merampungkan skema tata niaga dan distribusi CNG agar dapat dipasarkan kepada masyarakat.

“Ini kan lagi dievaluasi oleh Lemigas, itu kan dari tabung kemudian itu proses CNG sampai ke tabung, itu kan juga proses bisnisnya kan lagi diselesaikan oleh Lemigas. Jadi dalam waktu dekat ini hasil evaluasi itu akan disampaikan langsung sama Pak Menko,” kata Yuliot.

2. CNG 3 Kg Belum Resmi Menggantikan LPG