Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Cek Desil Kemensos.go.id 2026 Pakai NIK

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |22:10 WIB
Begini Cara Cek Desil Kemensos.go.id 2026 Pakai NIK
Begini cara cek Desil Kemensos.go.id 2026 pakai NIK. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Begini cara cek Desil Kemensos.go.id 2026 pakai NIK.

Cara cek desil Kemensos.go.id 2026 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini dapat dilakukan secara online. Masyarakat dapat mengecek data tingkat kesejahteraan sosial ekonomi melalui layanan Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos).

Pengecekan ini penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui posisi desil kesejahteraan keluarganya dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi salah satu basis pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan menggunakan HP atau komputer yang terhubung dengan internet. Pengguna perlu menyiapkan NIK sesuai KTP serta sejumlah data kependudukan yang diperlukan dalam proses pencarian.

Apa Itu Desil Kesejahteraan?

Desil merupakan kelompok yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi keluarga. Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi.

Setiap desil merepresentasikan sekitar 10 persen keluarga dalam populasi. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242771//desil-AfQ2_large.jpg
Kesulitan Akses Cek Bansos Lewat HP? Ada Agen Perlinsos yang Bisa Bantu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242770//desil-wzIo_large.jpg
Desil Tak Sesuai Kondisi Ekonomi? Ini 6 Jalur Protes yang Bisa Ditempuh Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242946//mensos_soal_desil-1EG6_large.jpg
Buruh Pengupas Bawang Keluhkan Masuk Desil 6, Gaji Rp30 Ribu Sehari  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242768//desil-7wqK_large.jpg
Terima 2.500 Data Warga soal Desil, Mensos: Seminggu Sudah Ada Jawaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/320/3242766//desil-KrAx_large.jpg
Gaji Rp30 Ribu Sehari, Buruh Pengupas Bawang Keluhkan Masuk Desil 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242746//bansos-SbGl_large.jpg
4,33 Juta KPM Baru Masuk Setelah DTSEN Diperbarui, Cek Bansos Pakai KTP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement