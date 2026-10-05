Begini Cara Cek Desil Kemensos.go.id 2026 Pakai NIK

JAKARTA - Begini cara cek Desil Kemensos.go.id 2026 pakai NIK.

Cara cek desil Kemensos.go.id 2026 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini dapat dilakukan secara online. Masyarakat dapat mengecek data tingkat kesejahteraan sosial ekonomi melalui layanan Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos).

Pengecekan ini penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui posisi desil kesejahteraan keluarganya dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi salah satu basis pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan menggunakan HP atau komputer yang terhubung dengan internet. Pengguna perlu menyiapkan NIK sesuai KTP serta sejumlah data kependudukan yang diperlukan dalam proses pencarian.

Apa Itu Desil Kesejahteraan?

Desil merupakan kelompok yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi keluarga. Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi.

Setiap desil merepresentasikan sekitar 10 persen keluarga dalam populasi. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.