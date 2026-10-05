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Potensi Gas Bumi Indonesia, CNG Siap Dikembangkan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |14:36 WIB
Potensi Gas Bumi Indonesia, CNG Siap Dikembangkan
Potensi Gas Bumi Indonesia, CNG Siap Dikembangkan (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Ketika berbicara mengenai energi, minyak bumi dan LPG mungkin menjadi sumber yang paling familiar bagi masyarakat. Padahal, Indonesia juga memiliki gas bumi yang telah lama menjadi bagian dari sistem energi nasional. 

Gas bumi memiliki kandungan utama metana dan telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk industri, pembangkit listrik, jaringan gas, serta berbagai kebutuhan energi lainnya.

“Ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dikutip Senin (5/10/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan CNG tidak hanya berkaitan dengan teknologi distribusi gas bumi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari alternatif sumber energi dengan memanfaatkan potensi gas domestik.

Pada 2025, pemerintah mencatat produksi gas bumi Indonesia mencapai sekitar 6.789 MMSCFD. Dari pemanfaatan gas bumi nasional sekitar 5.600 BBTUD, sekitar 69% digunakan untuk kebutuhan domestik, sementara sisanya dialokasikan untuk ekspor. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa gas bumi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Namun, pemanfaatan gas bumi tidak hanya bergantung pada jumlah produksinya, tetapi juga bagaimana gas tersebut dapat dibawa dan digunakan oleh konsumen.

Tidak semua wilayah memiliki akses terhadap jaringan pipa gas. Karena itu, berbagai teknologi distribusi terus dikembangkan untuk memperluas pemanfaatan gas bumi, salah satunya melalui Compressed Natural Gas (CNG).

 

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Topik Artikel :
ESDM Gas LPG Gas Bumi CNG
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