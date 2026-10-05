Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU Rp900.000 hingga Bansos Cair, Ini Daftar Lengkap Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |16:54 WIB
BSU Rp900.000 hingga Bansos Cair, Ini Daftar Lengkap Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun
BSU Rp900.000 hingga Bansos Cair, Ini Daftar Lengkap Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memacu penguatan ekonomi nasional lewat rangkaian kebijakan strategis yang memprioritaskan penjagaan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, serta stabilitas keberlangsungan sektor usaha.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, menginjak kuartal IV-2026 sekaligus menyongsong 2027, pemerintah merancang paket kebijakan terpadu guna memperkokoh jaring pengaman sosial, mendongkrak kompetensi para pekerja dan mengalirkan stimulus ke sektor industri manufaktur serta properti.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” ujar Haryo dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Mengawali langkah cepat pada kuartal IV-2026, pemerintah menggelar inisiatif pembukaan rekening bank bagi seluruh penduduk berumur 17 tahun ke atas, dengan sasaran utama masyarakat pada kategori desil 1 sampai desil 4.

Menurut Haryo, validasi total target penerima manfaat tersebut kini sedang melalui tahapan pencocokan data lintas kementerian dan lembaga terkait agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Untuk mengamankan ketahanan pangan masyarakat, bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan dibagikan untuk masa Oktober sampai Desember 2026 dengan alokasi Rp17,5 triliun kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kelompok desil 1-4.

Proteksi bagi kalangan pekerja turut digencarkan lewat Bantuan Subsidi Upah (BSU) selama tiga bulan senilai Rp300 ribu per bulan yang menyasar 13,3 juta pekerja dengan serapan anggaran mendekati Rp12 triliun.

Pada 2027, agenda pengembangan tenaga kerja diteruskan lewat program pemagangan bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi untuk 300 ribu orang. Insentif pemotongan PPh Pasal 21 bagi tenaga kerja bergaji di bawah Rp10 juta per bulan diperlebar cakupannya ke seluruh lini sektor bagi 7,5 juta pekerja, diiringi pembahasan evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/320/3245647/bansos-4w5Q_large.png
6 Fakta Penerima Bansos 2027 Wajib Daftar Ulang hingga Diubah Jadi Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245382/bansos_oktober_2026-ERtG_large.jpg
Daftar Bansos Cair Oktober 2026 dan Cara Cek Penerimanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245180/bsu-BxOq_large.jpg
Prabowo Cairkan Bantuan Rp31 Triliun, dari Rekening Gratis hingga BSU Rp900.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245065/luhut-GFcn_large.jpg
Data Penerima Bansos 2027, Luhut Kerahkan TNI-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245061/bansos-Tx8U_large.jpg
Ini Cara Lengkap Daftar Penerima Bansos 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/320/3245050/luhut-LtM9_large.jpg
Masyarakat Bisa Daftar Mandiri Penerima Bansos, Cek Nomor Meteran PLN hingga Verifikasi Wajah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement