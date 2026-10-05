BSU Rp900.000 hingga Bansos Cair, Ini Daftar Lengkap Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun

JAKARTA - Pemerintah memacu penguatan ekonomi nasional lewat rangkaian kebijakan strategis yang memprioritaskan penjagaan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, serta stabilitas keberlangsungan sektor usaha.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, menginjak kuartal IV-2026 sekaligus menyongsong 2027, pemerintah merancang paket kebijakan terpadu guna memperkokoh jaring pengaman sosial, mendongkrak kompetensi para pekerja dan mengalirkan stimulus ke sektor industri manufaktur serta properti.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pemulihan ekonomi berjalan inklusif dengan memperkuat proteksi sosial sekaligus mendorong produktivitas sektor riil. Berbagai program lanjutan untuk kuartal IV-2026 dan tahun 2027 dirancang terukur untuk menjaga daya beli, memperkuat daya saing pekerja, serta menopang keberlanjutan dunia usaha,” ujar Haryo dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (5/10/2026).

Mengawali langkah cepat pada kuartal IV-2026, pemerintah menggelar inisiatif pembukaan rekening bank bagi seluruh penduduk berumur 17 tahun ke atas, dengan sasaran utama masyarakat pada kategori desil 1 sampai desil 4.

Menurut Haryo, validasi total target penerima manfaat tersebut kini sedang melalui tahapan pencocokan data lintas kementerian dan lembaga terkait agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.

Untuk mengamankan ketahanan pangan masyarakat, bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan dibagikan untuk masa Oktober sampai Desember 2026 dengan alokasi Rp17,5 triliun kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kelompok desil 1-4.

Proteksi bagi kalangan pekerja turut digencarkan lewat Bantuan Subsidi Upah (BSU) selama tiga bulan senilai Rp300 ribu per bulan yang menyasar 13,3 juta pekerja dengan serapan anggaran mendekati Rp12 triliun.

Pada 2027, agenda pengembangan tenaga kerja diteruskan lewat program pemagangan bagi 150 ribu peserta dan pelatihan vokasi untuk 300 ribu orang. Insentif pemotongan PPh Pasal 21 bagi tenaga kerja bergaji di bawah Rp10 juta per bulan diperlebar cakupannya ke seluruh lini sektor bagi 7,5 juta pekerja, diiringi pembahasan evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bersama Kementerian Keuangan.